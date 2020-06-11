Вопрос поставки воды из Украины в Крым сейчас в повестке дня не стоит, но переговоры об этом "идут каждый день". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и дал понять, что в ближайшее время никаких поставок воды на аннексированный полуостров не будет.

"Не буду вслух озвучить то, о чем ведутся переговоры. Они ведутся только в интересах Украины. Вода в Крым не подается и физически не может подаваться. Не всегда РФ выполняет свои обязанности перед гражданами, которые живут в Крыму, как оккупант. Вопрос о подаче водоснабжения сегодня на повестке дня не стоит и это не предмет торга. Относительно переговоров в Минске. У нас там есть господин Резников (министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Ред.). Он может давать информацию - от людей, которые задействованы в этот сложный вопрос", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после возвращения Украине как Крыма, так и Донбасса.

Также мы сообщали, что в водохранилищах аннексированного Крыма резко сократился объем пресной воды. Так, на начало июня запасы воды составили 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем на этом период в прошлом году.