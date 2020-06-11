Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что второй этап медицинской реформы правительство останавливать не намерено.

Таким образом, он ответил на вопрос "Страны" - когда правительство внесло законопроекты по остановке второго этапа медреформы Супрун, о чем ранее говорили Зеленский и министр здравоохранения Степанов.

"Второй этап будет продолжаться, законопроекта о его отсрочке не будет. Там были неточности. Например, инфактный пакет стоит не 16 тысяч, а 32 тысячи. Такие ошибки есть, мы будем их исправлять без отсрочки. Выполнение этой медреформы даст правильный результат и в следующий году мы его почувствует. Стресс в эту реформу был заложен", - сказал премьер.

Как сообщала "Страна", с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы.

Он вызвал многочисленные протесты медиков, после которых 4 мая Зеленский, а вслед за ним и Максим Степанов, заявили, что второй этап медреформы будет приостановлен.

"Из-за нового механизма финансирования может быть уволено до 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит намного меньшее финасирование, чем в прошлом году. Под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. По новому механизму некоторым больницам хватит денег разве что на дверной замок и плакат "Мы закрылись. Держитесь. Удачи", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

В тоже время, мы писали, что намерения остановить медреформу вызвало критику Запада.

А в конце мая Украина пообещала МВФ продолжить медреформу Супрун, несмотря на ее критику от Зеленского и Степанова.