Прокуратура ходатайствует о взятии радикала Сергея Стерненко, которому сегодня вручили подозрение в умышленном убийстве, под круглосуточный домашний арест.

Об этом на своей странцие в Facebook сообщил адвокат Стерненко Маси Найем.

"Также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - написал он.

По его словам, судебное заседание состоится в Шевченковском районном суде Киева, но дата и время пока неизвестны.

Как сообщает корреспондент "Страны", Стерненко уже вышел из СБУ. И подтвердил, что прокуратура ходатайствует о взятии его под круглосуточный домашний арест.

Ситуация также прокомментировал юрист Андрей Портнов. Он отметил, что прокуратура, которая сама сегодня санкционировала подозрение Стерненко в умышленном убийстве, теперь отказывается брать его под арест.

"Прокуратура, санкционировавшая сегодня объявление подонку подозрения в умышленном убийстве теперь сама же просит суд не брать его под стражу. Друзья, что же с нашей страной не так?", - написал Портнов.

Напомним, сегодня полиция привела Стерненко на вручение подозрения в СБУ. Там ему вручили подозрение в умышленном убийстве и теперь ему светит срок в 15 лет.

Сергей Стерненко совершил убийство в 2018 году в Одессе, когда около дома он встретил двоих человек. Они, по версии полиции, не нападали, но радикал решил защититься превентивно: одного ранил ножом, второго догнал и зарезал. По ходу убийства от вел стрим в соцсети.