Полномочный представитель Российской Федерации на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в выходе из Минского процесса. По его словам, Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями "ЛДНР".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Об отказе украинских представителей обсуждать политическую часть Минского комплекса Грызлов объявил журналистам на переговорах контактной группы по Донбассу. По его мнению, это означает выход украинских властей из Минского процесса.

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал Грызлов.

То есть Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил.

"Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - констатировал полпред РФ.

Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными в Донбассе.

"Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее", - сказал он.

А одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска в Донбассе в условиях жары и эпидемии коронавируса Грызлов расценил как провокацию.

"Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом - это провокация", - заявил Грызлов.

При этом он отметил, что "решение о прекращении огня Киевом не принято".

"По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты. Это лишь имитация работы, а не выполнение решений. Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры к открытию новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", - сказал Грызлов.

Ранее "Страна" рассказывала о том, кого Киев ввел в ТКГ со стороны Донбасса.

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