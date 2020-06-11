Подозреваемый в убийстве экс-главы правления ТК "Интер" Сергея Старицкого Леонид Кожара снова арестован. Апелляционный суд отменил решение о снижении суммы залога как альтернативы нахождения под стражей.

Об этом 11 июня в Facebook сообщила дочь Старицкого Екатерина.

"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть ещё надежда на наше правосудие", - написала она.

Ранее суд уменьшил Кожаре залог как альтернативу ареста с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, после его внесения Кожару вышел на свободу. Потерпевшая сторона подала апелляцию по решению о снижении залога.

Напомним, в феврале этого года Сергей Старицкий был обнаружен мертвым с пулевым ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен, друг самого Кожары Сергей Старицкий. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

В марте правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. Его взяли под арест на два месяца с залогом в 14 миллионов гривен.