Радикал Сергей Стерненко, которому сегодня вручили подозрение в умышленном убийстве, устроил пресс-конференцию возле здания СБУ.

Видео с речью националиста перед фанатами и журналистами опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Стерненко вышел из СБУ с уверенным видом, обратился к представителям СМИ с просьбой, если что, запикать следующие его слова и произнс: "Они заеб@ли". После чего в толпе раздались аплодисменты.

Затем радикал сообщил, что происходило в СБУ.

"Сообщили мне о подозрении, как вы наверное знаете, по ч.1. ст.115 и статье 263 Уголовного кодекса. То есть умышленное убийство и ношение холодного оружия, которое не является холодным оружием. И умышленное убийство, которое на было умышленным убийством, а было необходимой самообороной. Дали копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Когда будет судебное заседание, незивестно... Суд будет Шевченковский", - сказал Стерненко.

Ему также не понравилось заявление СБУ, в котором утверждалось, что он совершил убийство. Стерненко посчитал это грубым нарушением принципа презумпции невиновности и пригрозил, что СБУ ответит за него не в украинских судах. То есть в международных.

Ранее мы писали, что подозрение СБУ отличается от предыдущего подозрения МВД одной деталью, которая позволяет смягчить вину Стерненко.