Американский дипломат и бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вместо вручения подозрений бывшему президенту Петру Порошенко Украине "лучше заняться укреплением национального единства".

Своим мнением он поделился в Твиттере в четверг 10 июня.

"Когда каждый в чем-то виновен, выбор, кого преследовать, – это политическое решение. Лучшее решение – укреплять национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил [президент Владимир] Зеленский в своем выступлении 24 августа", – считает дипломат.

Волкер был специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017–2019 годах.

Как уже писала "Страна", до того он сотрудничал с лоббистской компанией BGR group, которую нанял для продвижения своих интересов Порошенко. А потому Волкера уже давно подозревали в лоббировании интересов экс-президента.

Напомним, вчера Петр Порошенко впервые получил подозрение - по делу о назначении главы СВР Сергея Семченко. О том как это было можно прочитать в нашем материале.

Позже Ирина Венедиктова заявила, что Офис Генпрокурора будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для экс-президента.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, сядет ли Порошенко на десять лет за назначение Семочко в разведку.