Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставки главы МВД Арсена Авакова не будет. Он объяснил это тем, что министр хорошо справляется с вызовами, к тому же в кризис такие политические решения не полезны.

Как передает корреспондент "Страны", тему отставки Авакова Шмыгаль затронул в клубе Кабмина, где проходит пресс-конференция премьера, посвященная ста дням работы нового правительства.

На вопрос журналиста, что еще должно случиться, чтобы был подан на рассмотрение вопрос отставки Авакова, Шмыгаль сказал, что нельзя сравнивать роль МВД во Врадиевке и Кагарлыке.

"Если сравнивать Кагарлык и Владиевку, то реакция полиции была разной. Вы видели реакцию МВД. Они оперативно уволили, назначили расследование. Сейчас Рада приняла отчет Авакова, замечаний не было. Продолжение работы Авакова - вопрос стабильности. МВД, которое объединяет СБУ и Погранслужбу, стоит на страже обеспечения порядка. В ситуации кризиса нельзя размениваться на политические вещи. Аваков в управлении кризисом имеет хороший опыт и качества", - заверил Шмыгаль.

Ранее "Страна" приводила объяснение Владимира Зеленского, почему он выступает против увольнения Авакова после череды громких преступлений в полиции и бандитских разборок на улицах.

Также мы сообщали, что Кабмин выделил Авакову 2,7 млрд гривен на коронавирусные доплаты спасателям, нацгвардейцам и полицейским.