Назарова исключили из Совета общественного контроля НАБУ. Фото: Facebook/ Макс Назаров

Из Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины исключили журналистов Василия Апасова и Назара Диордицу (Макса Назарова). Их обвинили в накрутке голосов. 

Об этом Назаров написал в Telegram-канале. 

Отметим, что состав Совета общественного контроля определялся на интернет-голосовании. Его результаты НАБУ обнародовало 5 июня. В него вошли 15 человек. Это десять кандидатов, которых призвала поддержать партия "Демократическая сокира", трое представителей "Движения ветеранов Украины", а также сотрудника телеканала Zik Апасова и  журналиста канала "Наш" Назарова.

Состав Совета общественного контроля при НАБУ

При этом уже тогда пресс-служба НАБУ заявила, что выявили накрутку голосов, в первую очередь за кандидатов №1 (Апасов) и №7 (Диордица). При этом Бюро не может отменить результаты голосования, реагировать предложили Совету.

А уже 11 июня Назаров заявил, что Совет общественного контроля НАБУ исключила его и Василия Апасова за якобы накрутку голосов. 

"Меня попросили покинуть зал. При этом Евгений Карась, громко проговаривая фамилии Лукаш и Портнов, что-то снимал на камеру (кстати, на последний Iphone). Я инициировал обращение в правоохранительные органы. И мы обращаемся в суд", - написал Назаров. 

Назарова и Асапова исключили из Совета общественного контроля НАБУ. Скриншот Телеграм-канала наглый

Напомним, недавно сайт ГБР упал во время голосования за членов совета Общественного контроля.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться