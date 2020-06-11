Из Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины исключили журналистов Василия Апасова и Назара Диордицу (Макса Назарова). Их обвинили в накрутке голосов.

Об этом Назаров написал в Telegram-канале.

Отметим, что состав Совета общественного контроля определялся на интернет-голосовании. Его результаты НАБУ обнародовало 5 июня. В него вошли 15 человек. Это десять кандидатов, которых призвала поддержать партия "Демократическая сокира", трое представителей "Движения ветеранов Украины", а также сотрудника телеканала Zik Апасова и журналиста канала "Наш" Назарова.

При этом уже тогда пресс-служба НАБУ заявила, что выявили накрутку голосов, в первую очередь за кандидатов №1 (Апасов) и №7 (Диордица). При этом Бюро не может отменить результаты голосования, реагировать предложили Совету.

А уже 11 июня Назаров заявил, что Совет общественного контроля НАБУ исключила его и Василия Апасова за якобы накрутку голосов.

"Меня попросили покинуть зал. При этом Евгений Карась, громко проговаривая фамилии Лукаш и Портнов, что-то снимал на камеру (кстати, на последний Iphone). Я инициировал обращение в правоохранительные органы. И мы обращаемся в суд", - написал Назаров.

Напомним, недавно сайт ГБР упал во время голосования за членов совета Общественного контроля.