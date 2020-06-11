Горняки шахты "Комсомольская, находящейся в городе Антрацит на территории "ЛНР", протестуют из-за долгов по зарплате за март и апрель. Забастовка шахтеров началась еще на прошлой неделе, а в среду, 10 июня, они объявили голодовку под землей.

Об этом сообщает портал EurAsia Daily.

По данным портала, забастовка сопровождается серьезным прессингом со стороны властей "республики" .

Сопредседатель "Независимого профсоюза шахтеров Донбасса" Александра Васьковского рассказал о 22 арестованных сотрудниках шахты, чье местонахождение в настоящее время неизвестно. Васьковский говорит, что одним из требований шахтеров является неприкосновенность всех поддерживающих забастовку.

Более сотни горняков находятся в околоствольном дворе и не выходят на поверхность, требуя зарплату за март и апрель. Участники протеста в комментарии порталу News.ru утверждают, что после начала забастовки им начали поступать угрозы от руководства предприятия и местных спецслужб, в том числе составляются списки на увольнение.

Аналогичная акция протеста проходила 21 апреля, и тогда большую часть долга за март и февраль отдали, причем пообещали погасить оставшуюся задолженность до 15 мая. Деньги до шахтеров так и не дошли, а на предприятии вместо этого ввели новую систему оплаты труда, снижающую доходы сотрудников.

Ранее "Страна" писала о том, что в воскресенье, 7 июня, на шахтах Донбасса, подконтрольных "ДНР", произошел обвал горной породы, в результате чего погиб человек и еще один получил травмы.

Также мы сообщали, что "ЛНР" готовится закрыть неприбыльные шахты.