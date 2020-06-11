Мэр Одессы Геннадий Труханов, который остановил переименования улиц в городе, заявил, что вернет советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

Об этом сообщает Думская, в четверг, 11 июня.

Труханов заявил, что будет настаивать на возврате переименованным в рамках декоммунизации улицам прежних названий - проспекту Маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии. Проспект Маршала Жукова сейчас называется Героев Небесной Сотни.

"Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию" - заявил мэр Одессы.

Напомним, в 2016 году Михаил Саакашвили (в то время губернатор Одесской области - Ред.) переименовал в Одессе проспект Жукова в честь Небесной сотни. Жуков попал под декоммунизацию, так как был одним из руководителей Компартии и Советского Союза.

Что касается 25-й Чапаевской дивизии, то в Институте национальной памяти считают, что Чапаев был участником установления советской власти, но в России. Противники переименования улицы считают, что она была названа не в честь Чапаева, а в честь военного соединения, принимавшего участие в обороне Одессы.

Кроме того, в законе о декоммунизации под запрет попадают лица, которые участвовали в установлении советской власти на территории Украины. Чапаев же никогда в Украине не был, а в нормативном акте Россия не упоминается.