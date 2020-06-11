Украинцы не будут поддерживать на референдуме изменение территориальной целостности страны, а законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" не является попыткой введения особого статуса Донбасса путем народного волеизъявления.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в четверг в Мукачево Закарпатской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет , не означает … Изменения территориальной целостности государства вряд ли будут рассматриваться, тем более приниматься украинским народом. Потому что очень много мы, как государство отдали за территорию Украины, которая пока что находится не под контролем украинской власти…", - сказал Разумков.

Напомним, спикер парламента находится в Закарпатской области с рабочей поездкой.

Как сообщалось, 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

О том, что Зеленский предлагает решать на референдуме можно прочитать в нашем материале.