Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на внеочередном заседании правительства 12 июня будет рассматриваться план деления Украины на районы. Других тем в повестке пока нет.

Как передает корреспондент "Страны", об этом Шмыгаль сказал в клубе Кабмина, где проходит пресс-конференция премьера. посвященная первым ста дням правительства.

Шмыгаль добавил, что тема открытия всех КПВВ на Донбассе прорабатывается правительством. Будет ли она вынесена на рассмотрение завтра, сомнительно. Однако Шмыгаль допустил, что если подготовка этого вопроса будет завершена, то Кабмин рассмотрит и его.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии о снижении для них тарифов.

Мы также приводили комментарий Шмыгаля по поводу новой программы кредитования Украины МВФ.