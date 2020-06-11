В Украине из-за карантина, введенного еще в марте в связи с пандемией коронавируса, 260 тысяч человек потеряли официальную работу.

Об этом 11 июня в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Работу (официальную) из-за карантина потеряли 260 тысяч тысяч украинцев. Всего безработных в период карантина зарегистрировано 514 тысяч. Из них работу уже нашли 142 тысячи", - заявил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 4 июня в Украине количество безработных составило 511 тысяч человек. Это почти на 69% больше по сравнению с показателем год назад.

Ранее "Страна" писала, что каждый шестой житель планеты до 29 лет остался без работы из-за коронавируса.