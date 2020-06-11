Поводом для возврата к жесткому карантину в Украине может стать критическое ухудшение ситуации с коронаврусом в 10 и больше областях. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", - сообщил Шмыгаль.

Он также допустил, что правительство может перенести запланированные на октябрь местные выборы в случае ухудшения ситуации. Но при этом дал понять, что пока вопрос так не стоит. Деньги на выборы выделены и страна к ним готовится.

Напомним, по данным на 11 июня, в Украине не готовы к смягчению карантина Киев и еще восемь областей: Волынская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая,

Киевская.

Причем Киевская и Тернопольская области пополнили этот список по результатам заболеваемости коронавирусом за последние сутки.

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