Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции на Даунинг-стрит заявил о снятии так называемого "запрета на секс" для людей, проживающих в разных домах. Это правило было введено в рамках карантинных ограничений в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает английская газета Daily Mail.

Так, в Британии с 13 июня отменяется правило, согласно которому жильцам из разных домов запрещалось собираться группами в количестве двух и более человек в любом частном месте из-за пандемии Covid-19. Данные нововведения касаются всех британцев, кроме профессиональных спортсменов, рабочих, детей, разлученных с родителями, и членов семей во время похорон. Джонсон добавил, что понимает, насколько тяжелыми для людей были эти месяцы без общения со своими близкими.

В самом королестве данное ограничение называли "запретом на секс".

Напомним, Борис Джонсон победил коронавирус и стал отцом в шестой раз и назвал своего новорожденного сына в честь медиков, которые вылечили его от Covid-19. Шестой ребенок Джонсона будет носить имя Уилфред Лори Николас.

Также сообщали, премьер-министр Британии пожаловался на ухудшение зрения после коронавируса. Теперь ему приходиться пользоваться аксессуаром впервые за многие годы, хотя еще его регулярно видели в очках с 2016 по 2018.