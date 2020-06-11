Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявил, что Украина получила финансирование Международного валютного фонда в рамках программы кредитования Stand-by, потому что МВФ перевел программы в этот формат для всех стран.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Это более простая программа без структурных требований", - сказал Шмыгаль и добавил, что завтра Меморандум с МВФ будет опубликован.

"Там не предусматривается никаких драконовских условий для Украины", - заявил премьер.

Напомним, "Страна" публиковала 13 условий, под которыми подписались Зеленский и Шмыгаль для получения нового кредита от МВФ.

Также мы писали, что МВФ уже отправил Украине первый транш в размере $2,1 млрд.

А экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью "Стране" рассказывал, почему Украина проиграла по всем переговорным позициям, подписав эту программу. В частности, речь о том, что в нее вписали условия, которые формат Stand-by не предусматривает. Кроме того, получит страна меньше денег, чем было обещано вначале.