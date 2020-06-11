В Словакии неизвестный совершил нападение с ножом на школу в городе Врутки. В результате погиб один из пострадавших и сам преступник.

Об этом сообщает местное издание SME в четверг, 11 июня.

Известно, что 22-летний нападавший из города Мартина сначала нанес удары ножом двум взрослым и двум детям, после чего полиция его застрелила.

По информации местных СМИ, нападавший был бывшим учеником школы, который силой ворвался туда около 10 утра.

"Один взрослый мужчина умер после его нападения", - сказал представитель полиции Михал Сливки. По предварительным данным, погибший был заместителем директора школы.

"Полиция применила к нападавшему оружие, в результате тот погиб", - сообщили в полиции. Нападавший был застрелен примерно в 200 метрах от школы.

По словам Алены Крчовой из оперативного центра скорой медицинской помощи, пострадало пять человек, в том числе дети. По данным полиции, пострадали четыре человека – двое детей с порезами и двое взрослых уже находятся в больнице Мартина. Сообщается, что полиция уже взяла ситуацию под контроль.

Напомним, в Крыму двое подростков-последователей "керченского стрелка" готовили теракт в школе и тестировали взрывчатку на животных.

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