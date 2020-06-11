Формулировка подозрения в убийстве радикалу Сергею Стерненко, предъявленного сегодня Службой безопасности Украины, отличается от аналогичного прошлогоднего документа МВД, которому отказался давать ход генпрокурор Руслан Рябошапка (его текст публиковала "Страна").

Отличие небольшое, но существенное, которое может значительно смягчить вину националиста.

На это обратил внимание Telegram-канал "Политика Страны".

"Если сравнить фабулу дела от СБУ и тем, что написала в проекте подозрения полиция в 2019 году, то есть одно существенное различие. МВД считало, что Исайкул и Кузнецов не нападали на Стерненко и не имели такого намерения. СБУ же считает, что было нападение с их стороны.

Этот поворот может впоследствии стать смягчающим обстоятельством для Стерненко", - считает "Политика Страны".

Юрист Андрей Портнов заявил, что подозрение от СБУ мягче, чем полагается по закону.

"Наша команда будет обжаловать определенную прокурорами квалификацию умышленного убийства, совершенного Стерненко.

Мы считаем, что убийство было совершено с особой жёсткостью и рядом других признаков. Наши юридические усилия будут направлены на изменения, предусматривающее наказание в виде пожизненного лишения свободы, а не до пятнадцати лет, как это предлагает следствие. Подробности позже".

Мы также приводили описание СБУ преступления радикала.