Китайская корпорация Xiaomi официально представила новый улучшенный фитнес-браслет Mi Band 5. В нем заметно увеличенный цветной дисплей, четыре основные расцветки (черная, красная, желтая и зеленая), модуль бесконтактной оплаты NFC, магнитная зарядка, датчик SpO2 для контроля уровня насыщения крови кислородом и календарь менструации.

Дата выхода и цена нового браслета

В Китает старт продаж намечен на 18 июня. Информации о доступности за пределами домашнего рынка пока еще нет. Покупателям будут доступны две версии Mi Band 5 - с модулем бесконтактной оплаты NFC и без него. Они будут различаться по цене - 189 и 229 юаней (около 713 и 864 грн соответственно).

Цена засветилась на сайте JD.com и AliExpress, где уже можно оформить предварительный заказ.

Здесь разбег по цене от 782,62 до 1548,91 грн.

Фитнес-функции и новшества Mi band 5

Помимо наличия стандартных функций: умного будильника, шагомера, функций отслеживания сна (включая "быстрый сон" и "дневной сон") и подсчета калорий, часы наделены рядом новых возможностей, в число которых разработчики включили:

Женский календарь для контроля менструального цикла.

для контроля менструального цикла. Систему PAI (Personal Activity Intelligence) позволяет ставить спортивные цели и добиваться их.

(Personal Activity Intelligence) позволяет ставить спортивные цели и добиваться их. Барометр и пульсометр позволяет замерять уровень атмосферного давления и уровень кислорода в крови.

позволяет замерять уровень атмосферного давления и уровень кислорода в крови. Расширили типы спортивных занятий - Mi band 5 поддерживает 11 видов тренировок (вместо прежних шести), в числе которых йога, скакалка и силовые упражнения.

- Mi band 5 поддерживает 11 видов тренировок (вместо прежних шести), в числе которых йога, скакалка и силовые упражнения. Сердечный ритм отслеживается с повышенной точностью благодаря новым алгоритмам и аппаратному датчику.

Цветной и сенсорный дисплей AMOLED был и в предыдущей версии девайса - Mi band 4, но в новом поколении Mi band 5 диагональ экрана увеличили с 0,95 до 1,2 дюйма, разрешение выросло до 126×294 пикселей, а яркость подсветки возросла до 450 нит. Механизм защищен закаленным 2,5D-стеклом.

К тому же, в браслете появилась новая функция управления камерой смартфона в дополнение к уже существующему управлению музыкой. Теперь пользователь может удаленно управлять спуском затвора камеры на смартфоне.

Магнитная зарядка - разработчики обещают, что время автономной работы браслета рассчитано на несколько недель. Аккумулятор на 125 мАч заряжается при помощи магнитной зарядки, которая крепится к капсуле.

Разработчики также добавили в часы Mi band 5 NFC-модуль, который позволяет оплачивать покупки или проезд в общественном транспорте при помощи привязанной карты UnionPay.