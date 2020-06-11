23 новый случая коронавируса выявлены за минувшие сутки в Донецкой области. Почти все вновь заболевшие живут в Славянске. Об этом на своей странице в Facebook написал глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



"Плюс 23 новых случая COVID-19 в Донецкой области: по одному - в Торецке и Мариуполе, 21 в Славянске. Такая статистика за эти сутки, 10 июня", - написал губернатор и добавил, что в Мариуполе коронавирус выявили у 60-летнего мужчины, в Торецке - в 57-летней женщины. В Славянске инфицированными оказались 14 женщин и 7 мужчин, среди них 4 ребенка и 2 медработника.

"Только один новый случай в Славянске связан с предварительно диагностированной пневмонией, остальные - круг контактных лиц, у которых наличие COVID-19 обнаружили раньше", - добавил Кириленко.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как Славянск, родной город министра Степанова, стал центром эпидемии на Донбассе.

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