Еврокомиссия призвала все страны - члены Евросоюза к 15 июня открыть внутренние границы. Также ЕК обратилась к государствам ЕС с просьбой составить список стран, для граждан которых с 1 июля могут быть открыты внешние границы сообщества, закрывшиеся на карантин в середине марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Некоторые государства-члены уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня 2020 года. Еврокомиссия настоятельно призывает остальные государства-члены завершить снятие ограничений на свободное передвижение и отменить внутренний пограничный контроль в рамках ЕС к 15 июня 2020 года", - говорится в документе.

В Еврокомиссии добавили, что, поскольку въезжающие в ЕС путешественники могут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства-члены координировали свои решения об отмене ограничений на поездки.

"Именно поэтому государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых с 1 июля могут быть сняты ограничения на поездки", - сказано в заявлении.

ЕК рекомендовала странам - членам Евросоюза с 1 июля открыть границы для следующих стран:

Албания;

Босния и Герцеговина;

Северная Македония;

Сербия;

Черногория;

самопровозглашенное Косово.

Также ЕК посоветовала открыть границы ЕС для иностранных студентов, которые едут в Евросоюз учиться.

Отметим, что Украины в списке нет.

Еврокомиссия предложила странам - членам Евросоюза продлить временное закрытие внешних границ (в случае несущественных поездок) до 30 июня. А с 1 июля начать поэтапное открытие внешних границ для граждан третьих государств.

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей", - сказала в четверг на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

Страны - члены ЕС должны возобновить визовые операции в третьих государствах сразу после открытия внешних границ, чтобы туристы могли начать оформлять визы.

Напомним, "Страна" вчера анонсировала публикацию рекомендаций Еврокомиссии по поводу границ ЕС.

Что касается открытия границ на выезд, то первой в ЕС это сделала Чехия еще в апреле.