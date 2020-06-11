В Кабмине приняли постановление, которое обязывает предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа и обеспечить предприятия минимальным финансовым ресурсом для проведения расчетов с поставщиками энергоносителей.

Об этом заявили в пресс-службе Министерство развития общин и территорий.

"Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020-2021 гг. будет меняться согласно рынка, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер затрат на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа. Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся", – говорится в сообщении.

Это позволит предприятиям ТКЭ планировать расходы на приобретение природного газа на уровне средней цены природного газа, которая сложилась за прошлый отопительный сезон. Большинство таких предприятий смогут уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды. Это удастся сделать, ведь раньше тарифы включали расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа прошлого отопительного сезона.

Многие предприятия смогут уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом отопительном сезоне предприятия ТКЭ осуществляли потребителям перерасчет, учитывая колебания рыночной цены природного газа. В прошлом отопительном сезоне цена газа колебалась от 2897,0 грн/тыс.куб.м. (в апреле 2020 года) к 4899,0 грн/тыс.куб.м. (в ноябре 2019 года).

Как сообщалось, сегодня Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии о снижении тарифов для них.

Также мы писали, что Шмыгаль заявил, что МВФ не требует повышения тарифов и пообещал "справедливую" цену на газ.