Под зданием СБУ, где проходят следственные действия с националистом Сергеем Стерненко, его группа поддержки выходит из себя. Призывают нападать и плевать в лицо журналистам "Страны" и телеканалов ZIK, 112 и Newsone.

"Страна", ZIK, 112, Newsone - это не журналисты, плюйте им в еб*ло если будете видеть", - кричит в микрофон один из группы поддержки.

Перед этим группа поддержки Стерненко начала оскорблять и журналистку издания "Шарий.нет". Ее увела полиция.

Как сообщалось, Стерненко написал в Facebook, что ему вручили подозрение в умышленном убийстве.

Ранее мы сообщали, что под СБУ собралась группа поддержки националиста. В частности, приехала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.