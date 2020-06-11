"Плюйте им в еб@ло, если будете видеть". Под СБУ группа поддержки Стерненко призвала к унижениям журналистов
Под зданием СБУ, где проходят следственные действия с националистом Сергеем Стерненко, его группа поддержки выходит из себя. Призывают нападать и плевать в лицо журналистам "Страны" и телеканалов ZIK, 112 и Newsone.
"Страна", ZIK, 112, Newsone - это не журналисты, плюйте им в еб*ло если будете видеть", - кричит в микрофон один из группы поддержки.
Перед этим группа поддержки Стерненко начала оскорблять и журналистку издания "Шарий.нет". Ее увела полиция.
Как сообщалось, Стерненко написал в Facebook, что ему вручили подозрение в умышленном убийстве.
Ранее мы сообщали, что под СБУ собралась группа поддержки националиста. В частности, приехала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.
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