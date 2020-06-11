Служба безопасности Украины вручила подозрение в убийстве одесскому радикалу Сергею Стерненко.

Об этом он сообщил в четверг, 11 июня, на своей странице в Facebook.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (максимальная санкция - 15 лет тюрьмы) и ч. 2 ст. 263 (санкция - до 5 лет) — "умышленное убийство" и "незаконное" ношение холодного оружия.

Несмотря на то, что:

Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. По ножу есть несколько экспертиз, которые устанавливают что он не является холодным оружием", - написал Стерненко.

Напомним, сегодня к радикалу Стерненко пришла полиция и привела его на вручение подозрения в СБУ. Он прибыл к зданию спецслужбы под песню "Мусора должны сосать х*й", которую включила его группа поддержки. Кроме того, поддержать его прибыла и бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Сергей Стерненко совершил убийство в 2018 году в Одессе, когда около дома он встретил двоих человек. Они, по версии полиции, не нападали, но радикал решил защититься превентивно: одного ранил ножом, второго догнал и зарезал. По ходу убийства от вел стрим в соцсети.