В Киеве голая дома показала пешеходам, как пересекать "зебру" двумя способами. Видео 18+
Сегодня, 11 июня, в Киеве произошло пикантное ЧП. На одной из улиц столицы прохожие стали свидетелями того, как обнаженная женщина очень необычным способом пересекала проезжую часть дороги.
Видео инцидента опубликовал Теlegram-канал Киев Оперативный, 18+.
"Зной заставляет некоторых людей делать максимально странные поступки", - говорится в подписи к видео.
На кадрах видео показано, как женщина без одежды вначале на четвереньках, а затем ползком пытается преодолеть пешеходный переход. В финале она снова становится на четвереньки. Однако на какой улице произошел инцидент, и что в итоге стало с пешеходкой-нудисткой не уточняется.
Примечательно, что за голой дамой с изумлением наблюдали случайные свидетели.
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