Сегодня, 11 июня, в Киеве произошло пикантное ЧП. На одной из улиц столицы прохожие стали свидетелями того, как обнаженная женщина очень необычным способом пересекала проезжую часть дороги.

Видео инцидента опубликовал Теlegram-канал Киев Оперативный, 18+.

"Зной заставляет некоторых людей делать максимально странные поступки", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видео показано, как женщина без одежды вначале на четвереньках, а затем ползком пытается преодолеть пешеходный переход. В финале она снова становится на четвереньки. Однако на какой улице произошел инцидент, и что в итоге стало с пешеходкой-нудисткой не уточняется.

Примечательно, что за голой дамой с изумлением наблюдали случайные свидетели.

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