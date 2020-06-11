Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что кофе, который он, вопреки карантинным правилам, пил в Хмельницком в помещении кафе вместе с президентом Зеленским, стал самым дорогим в его жизни.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Самый дорогой кофе в моей жизни, в прямом смысле", - написал Ляшко.

Очевидно, полиция составила протокол об административном нарушении. Как известно, штраф за нарушение правил карантина составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее полиция оштрафовала Зеленского за посещение кофейни. С него могут взыскать до 34 тысяч.

Также мы писали, что Виктор Ляшко заявлял, что Зеленский не нарушал карантинные ограничения 3 июня в Хмельницком, когда пил кофе внутри кафе, а инспектировал работу таких заведений.