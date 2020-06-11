В Тернопольской области правоохранители проверяют причины вспышки коронавируса в Великогаевской объединенной территориальной громаде (ОТГ), где подтвердили 28 случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сотрудники Тернопольского отделения полиции получили информацию, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены 60 гостей. Действо происходило в арендованном помещении столовой. К тому времени, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено", - сказано в сообщении.

Как отмечается, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков. Полиция выясняет, связано ли празднование со всплеском болезни.

Сведения внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.

Напомни, по данным на утро 11 июня, в Украине зафиксирован антирекорд заболевания коронавирусом, 689 случаев COVID-19 за сутки. В Тернопольской области за сутки 36 случаев COVID-19. Всего в регионе 1349 случаев с начала пандемии.

В связи с этим Минздрав готовится к ужесточению карантина из-за антирекорда по коронавирусу.