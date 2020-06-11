Китайская компания Xiaomi презентовала фитнес-трекер Mi Band 5, фото которого ранее появились в сети. С помощью умного браслета пользователь может удаленно управлять камерой телефона, а также в приложении Mi Fit появился специальный женский календарь.

Об этом сообщает XDA-developers, в четверг, 11 июня.

Отмечается, что умный браслет получил поддержку NFC и магнитную зарядку. Его оснастили 1,1-дюймовым цветным OLED-дисплеем. Кроме того, гаджет получил новый датчик SpO2 для того, чтобы контролировать уровень насыщения крови кислородом.

Сообщается, что среди функций фитнес-трекера появилась возможность удаленно управлять камерой смартфона. Новинка имеет уровень водонепроницаемости стандарта 5ATM.

Кроме того, гаджет обзавелся поддержкой новых физических активностей, в том числе йоги и езды на велотренажере. Всего Mi Band 5 способен отслеживать 11 типов активностей. Возможности по отслеживанию сна при помощи фитнес-браслета были расширены. Устройство стало мониторить сон более подробно, предлагая пользователям расширенную статистику о качестве сна и новые рекомендации по его улучшению. Кроме этого, Mi Band 5 научился отслеживать менструальные циклы. В приложении Mi Fit появился специальный женский календарь с менструальными циклами.

Также, как отметили, Mi Band 5 получит более 100 новых анимированных циферблатов с персонажами популярных анимационных сериалов, таких как Neon Genesis Evangelion , Case Closed , Hatsune Miku и SpongeBob SquarePants .

Как отметили, в Китае стоимость базовой версии составляет 189 юаней - около 27 долларов, версия с модулем NFC обойдется в 229 юаней - чуть больше 32 долларов.

Напомним, в феврале компания Xiaomi представила флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. "Страна" подробно писала, чем поразил новый китайский флагман, который вдвое дешевле айфона.

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