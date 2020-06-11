Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает депутатский мандат. Заявляя, что из "Голоса" не выходит и будет помогать партии.

Он так обосновал свое решение: миссия, с которой он шел в Раду, выполнена, в парламент он завел "прекрасных людей", а теперь сосредоточится на образовании.

Интересно, что это уже второе бегство Святослава из парламента - впервые он сдал депутатский мандат в 2008 году, когда представлял в Раде "Нашу Украину - Народную самооборону".

Соцсети обсуждают второй подряд исход Вакарчука из политики.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва пишет, что решение Святослава было ожидаемо.

"1. Проект Голоса провалился. По всем рейтингам он не берет 5% барьер. Вакарчук показал себя "никаким" политиком, что для его самолюбия очень большой удар. Он не любит проигрывать, а потому испугался конкурентной борьбы и сошёл с дистанции.

2. Чем дальше, тем больше статус политика и нардепа мешал основному бизнесу Вакарчука - зарабатыванию на музыкальном поприще. И с точки зрения ухудшения имиджа, и с точки зрения ответственности за сокрытие теневых доходов (а большая часть доходов в этой сфере теневая).

Поэтому Вакарчук и решил сложить полномочия.

Какие последствия?

1. Крах проекта Голос. Не факт теперь, что он вообще пойдёт на местные выборы, а если и пойдёт, то вряд ли покажет сильный результат даже на Западной Украине.

2. Расчищается поле для создания новых условно "соросовских" проектов. На этом поле уже бродят Сенцов, Гончарук, Рябошапка, остатки еврооптимистов. Не исключено, что теперь из них попробуют собрать новую "могучую кучку". Хотя провал Голоса во-многом объясняется падением доверия в обществе вообще к этому политическому вектору. А потому непонятно насколько новый подобный проект будет успешным. Но что-то собрать в кучку наверняка попытаются.

3. А пока эту кучку будут собирать, часть избирателей «Голоса» к себе перетянет партия Порошенко".

"Слава сдался без боя", - пишет журналистка "Страны" Олеся Медведева.

Юрист Андрей Портнов считает, что во многом уход Вакарчука обсусловлен скандалами с его теневыми заработками на концертной деятельности, которую он не прекращал и во время депутатства.

"После серии наших разоблачений о неуплате налогов на нужды медицины, армии и образования, финансовых махинаций в офшорах, подделки отчётности и налоговых документов, фальсификации международных контрактов, сокрытия доходов от концертов и корпоративов, незаконных расчетов наличными деньгами, отмыванию нелегальных доходов и выступлениях на российских вечерниках в острую фазу войны и день Иловайской трагедии, Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий.

Это один из примеров жёстких и конкретных учебно-воспитательных мероприятий. И так будет с каждым морализаторствующим и поучающим всех нравственности героем революции".

Директор по маркетингу агентства "Интерфакс-Украина" Максим Уракин назвал этот шаг безответственным.

"Вакарчук уже во второй раз слагает с себя депутатские полномочия. Считаю безответственным перед гражданами, эксплуатируя свою узнаваемость в искусстве, спорте, других сферах, заводить в парламент десятки парламентариев, а затем уходить в сторону... В очередной раз встаёт вопрос как о профессионализме избираемых, так и о мотивах и компетенции голосующих".

Телеведущая Наталья Влащенко говорит, что Вакарчук - не политик, поэтому раз за разом терпит фиаско.

"Я не здамся без бою.

Помните, как я говорила, что Вакарчук сложит полномочия довольно быстро, т к не был и никогда не будет политиком?

Лицемерен, трусоват, не способен к открытому диалогу. Так и случилось

Просто я, в отличие от Вакарчука, занимаюсь своим делом".