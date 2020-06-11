Нардепом в Верховной Раде вместо сложившего полномочия лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука станет 19-й номер в списке политсилы Алина Свидерская.

Об этом на брифинге 11 июня сказал Вакарчук.

"Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская", - заявил он.

Алина Свидерская - жена бывшего министра обороны Зеленского Андрея Загороднюка.

31-летняя супруга экс-министра - выпускница Киево-Могилянской академии. После обучения в Украине она изучала право в британском Кембридже. Пять лет назад Алина Свидерская рассказывала, что на обучение в Англию она поехала, получив стипендию от фонда Сороса.

В 2015 году она была советницей министра экономики Абромавичюса по вопросам дерегуляции.

По состоянию на сентябрь 2019 года Свидерская руководила ООО "Айсе хидро юкрейн". Фирма занимается работает в области электроэнергетики. Владеет этой фирмой норвежская компания AICE Hydro AS. В ней основные владельцы - граждане Норвегии и Дании. Алине Свидерской принадлежит в норвежской фирме 4,06% капитала.

Напомним, Святослав Вакарчук 11 июня сложил мандат народного депутата.