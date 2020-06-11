После назначения Михаила Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ (уже переименован в Офис простых решений - Ред.), и ряда его неоднозначных заявлений, последовавших после этого, отношения между Киевом и Тбилиси стали охлаждаться.

Так, сегодня, 11 июня, глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани заявил, что посол Украины Игорь Долгов будет вызван в МИД для объяснений относительно высказываний Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии. Об этом передает ТАСС.

"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это (заявления Саакашвили - Ред.) является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", - сказал Залкалиани.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили с флягой и лопатой поздравил украинцев с Днем пограничника.