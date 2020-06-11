В социальных сетях появилось видео с огромным кортежем президента Украины Владимира Зеленского, который сопровождал его во время визита в Чернигов.

Соответствующее видео публикует опубликовали сегодня, 11 июня.

На кадрах видно, что в составе кортежа 14 автомобилей. Преимущественно это машины представительского класса, а также авто полиции. Отмечается, что кортеж зафиксировали, когда Зеленский покидал военный аэродром. Машины едут по разбитым дорогам.

Напомним, вчера Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Чернигов. В частности, чтобы пообщаться с будущим министром образования. Президент заявлял, что собирается прийти в университет и хотел бы просто посмотреть, как он выглядит, хотел поговорить со студентами и понять, что это за человек.