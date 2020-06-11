Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сегодня, 11 июня, сообщил на брифинге о своем уходе из Верховной Рады.

Так, лидер "Голоса" хочет остаться в составе партии, но складывает мандат народного депутата. Об этом он объявил в четверг в Мариинском парке.

Причинами решения стало сразу несколько фактов: в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Но депутаты называли это "рабочим дискуссиями". Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

Журналистам Святослав Вакарчук заявил, что партия голоса "есть и будет", а он намерен и дальше работать на ее благо.

"План такой, я отхожу в сторону, вы со своим г@@ном со мной, а партия уверенно продолжается двигаться вперед", - сказал Вакарчук, обращаясь к своих хейтерам.

А после избрания Киры Рудык главой партии "Голос", Вакарчук вообще отстранился от участия партийной жизни. Однопартийцы также связывают уход Вакарчука с местными выборами.