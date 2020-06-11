Восстановление регулярных авиарейсов из Украины в Евросоюз могут отложить до конца июня. Об этом на своей странице в соцсети написал украинский посол в Австрии Александр Щерба.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - говорится в сообщении.

Александр Щерба добавил, что правила въезда украинцев в ​​Австрию на автомобиле остаются без изменений: могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединения семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.

Ранее Александр Щерба анонсировал возобновление авиасообщение между Украиной и Австрией уже после 23 июня.

Также мы сообщали, что появилось расписание авиарейсов МАУ до июля.