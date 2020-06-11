Сегодня, 11 июня, в Украине отмечен антирекорд по выявленным заражениям в течение суток - Covid-19 обнаружили у 689 человек.

Так же резкий рост заболевших отмечен и в рядах Вооруженных сил Украины. Здесь, по данным на сегодня, зараженных уже 159 человек, и за сутки болезнь выявили еще у 25 военнослужащих.

Об этом Командование медицинских сил ВСУ сообщает в соцсети.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек.

15 военнослужащих пребывают в изоляторе одной из воинских частей (Киевская область). Пациенты с 5 июня находились на изоляции в связи с контактом с больным Covid-19. Результаты проведенного ПЦР-тестирования дали положительный результат. Сейчас состояние здоровья этих военнослужащих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. В военной части продолжаются противоэпидемические мероприятия: проводится текущая дезинфекция объектов, установлено усиленное наблюдение за личным составом.

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находится по 1 военнослужащему. 1 работник ВС Украины находится на стационарном лечении в инфекционной больнице города Днепр. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек: Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская области - по 1 военнослужащему, Львовская область - 2 военнослужащих, Днепропетровская область - 1 работник ВС Украины. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, "Страна" в материале "Ослабление карантина ни при чем" выяснила, почему в Украине отмечен новый антирекорд по коронавирусу.