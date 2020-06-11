Одесский радикал Сергей Стерненко, которому сегодня должны вручить подозрение в убийстве человека, совершенному им два года назад, прибыл к зданию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Как видно на видео, Стерненко подошел к зданию под аплодисменты своей группы поддержки, которая собралась плакатами около СБУ. Также поддержка радикала включила трек "Мусора должны сосать х*й".

По данным "Страны", в СБУ Стерненко приехал один без адвокатов, говорит, что они не успевают приехать, но скоро будут.

"Если эта власть хочет играться в диктатуру, то она сильно об этом пожалеет, если эта власть берет пример с Виктора Януковича, но она должна знать, что этот пример она должна взять на себя до конца. Я сейчас туда пойду, очевидно, что это будет сообщение о подозрении. Мои адвокаты еще не успели приехать, потому что когда я официально попросил следователя через ходатайство вызвать меня надлежащим образом и заранее, чтобы мог прийти и я и адвокаты, они этого не сделали, они прислали "мусоров", - заявил Стерненко.

Как сообщалось, поддержать радикала в СБУ приехала бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, что, впрочем, не удивительно, ведь раньше она заявляла, что считает Стерненко, зарезавшего человека, "примером нового украинца".

Напомним, Сергей Стерненко совершил убийство весной 2018 года в Одессе. Около дома он встретил двоих человек. Они, по версии полиции, не нападали, но радикал решил защититься превентивно: одного ранил ножом, второго догнал и зарезал. По ходу убийства от вел стрим в соцсети.

По делу Стерненко был в мае признан потерпевшим - у него была порезана рука. А подозрение посмертно объявили убитому Ивану Кузнецову.