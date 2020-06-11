В среду, 10 июня, Кабмин подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики". Теперь объектам, которые производят электроэнергию, используя ветер или солнечный свет, снизят тарифы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Документ подписали премьер Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

В меморандуме указано, что производители возобновляемой энергии принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшения. Для всех объектов, производящих солнечную энергию, предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра, - на 7,5%.

Украинская власть обязалась делать все, чтобы обеспечить своевременную текущую оплату ГП "Гарантированный покупатель" и погасить долг перед производителям возобновляемой энергии, которые приняли условия реструктуризации.

Кроме того, Кабмин теперь должен утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечить проведение аукционов по распределению таких квот.

Также усиливается ответственность производителей "зеленой" энергии за несбалансированное производство электроэнергии. Также производители принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды поделили на два ведомства.

Также мы писали, что в конце мая Кабмин решили повысить тарифы на электроэнергию, несмотря на заверения Шмыгаля о неподорожании коммуналки.