Государственная служба статистика отказывается публиковать данные об умерших людях во время карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом в четверг, 11 июня, сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, в начале этого года аналитики запросили у Госстата статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний.

Данные смертности от болезней органов дыхания в Украине. opendatabot.ua

По информации службы статистики, до начала карантина каждый месяц от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. При этом каждый год пиковым месяцем смертности от проблем с дыхательными путями является январь.

В конце прошлого месяца компания снова обратилась к статистическому ведомству с просьбой предоставить эти данные за период карантина. Как выяснилось, служба отказалась публиковать эту информацию во время карантина.

Согласно официальным данные, обнародованным Минздравом по состоянию на 4 июня, с начала карантина от коронавируса умерли 747 человек, что в среднем 249 человек в месяц. Данный показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

"Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны обладать данными о реальных показателях смертности и их причинах", - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкив.

Тем временем в Украине, по данным на 11 июня, новый рекорд по числу зараженных коронавирусом. За сутки в стране зафиксировано 689 новых случаев заражений. Всего за время эпидемии зафиксирован 29 070 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 854 летальных.

В связи с этим в Минздраве заявили, что готовятся к ужесточению карантина и будут предлагать "определенные меры".