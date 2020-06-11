Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун приехала поддержать радикала Сергей Стерненко, которого ожидают в СБУ для получения подозрения в убийстве человека.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего.

Сергей Стерненко совершил убийство в мае 2018 года в Одессе. Возле дома ему встретились два человека. Они, по версии полиции, не нападали, но радикал решил защититься превентивно: одного ранил ножом, второго догнал и зарезал. Но ходу убийства от вел стрим в соцсети.

По делу Стерненко был в мае признан потерпевшим - у него была порезана рука. А подозрение посмертно объявили убитому Ивану Кузнецову.

Также сегодня мы сообщали, что Стерненко заявил, к нему домой пришла полиция с постановлением суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в убийстве.