Киевская и Тернопольская область пополнили список регионов, не соответствующих критериям для введения смягчения карантина. Такие данные, по состоянию на 11 июня, опубликованы на сайте Минздрава.

Теперь в перечне регионов, где пока невозможно ослабить карантин Киев и восемь областей:

Волынская

Львовская

Житомирская

Закарпатская

Ровенская

Тернопольская

Черновицкая

Киевская

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,54 на 100 тысяч населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Волынская область (27,15), Львовская (19,87), Житомирская (13,17), Закарпатская (17,07), Ровенская (23,42), Тернопольская (12,43), Черновицкая (34,62) и Киевская (13,81).

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тысяч населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Киеве (46,61%), Черновицкой (45,62%) и Волынской (35,37%) областях.

В Киеве количество тестирований на 100 тысяч населения составляет 72,43.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине готовятся к ужесточению карантина из-за антирекорда по коронавирусу.

Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали, где в Украине больше всего зараженных коронавирусом.