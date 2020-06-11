Украинцы теперь могут платить штрафы за нарушение правил дорожного движения через онлайн-сервис, который запустил виртуальный monobank.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

"Если по клиенту появляется постановление, мы мгновенно сообщим об этом в приложении и продублируем письмо на электронную почту. После получения уведомления клиент сможет оплатить штраф в одно касание через наше приложение без комиссии даже в счет кредитных средств", - написал банкир.

По словам Гороховского, monobank по ИНН клиента получает информацию о том, что относительно него поступило постановление, сформированное после фиксации камерой нарушения. Эта же информация направляется владельцу авто по почте.

Также банкир добавил, что клиент может получить 50%-ную скидку, оплатив штраф в первые 10 дней. При этом если оплата будет совершена позже чем через 31 день, сумма штрафа удвоится.

"Система фиксации пока работает в Киеве и области, и только о таких штрафах мы можем уведомлять клиентов, если они дадут нам на это разрешение. Мы отправили всем автовладельцам письмо в приложении с предложением сообщать о штрафах, хотя я искренне надеюсь, что все наши клиенты ездят аккуратно и штрафов у них будет немного", – написал сооснователь monobank.

Напомним, с 1 июня в Украине заработала система фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Пока камеры фиксируют нарушения только в Киеве и столичном регионе.

Ранее "Страна" писала о том, что Приватбанк добавил функцию оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Также мы сообщали, что водители показали, как выглядят "письма счастья" со штрафами за нарушения, снятые камерой видеофиксации.