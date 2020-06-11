В среду, 10 июня, камеры автофиксации нарушений скоростного режима зафиксировали на автодороге Киев-Харьков-Должанский автомобиль Range Rover, который разогнался до 209 км/ч. Он почти в два раза превысил допустимую скорость.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД.

Всего за минувшие сутки, по данным ведомства, камеры автофиксации засняли 45 автомобилей, которые ехали быстрее, чем 170 км/ч.

Антирекорд установил Range Rover с номером AH097*. Он ехал по автодороге М03 Киев-Харьков-Должанский со скоростью 209 км/ч, при этом максимально позволенная скорость на участке дороги была 110 км/ч.

Наибольшее количество раз правила 10 июня нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000 ***. По данным МВД, он превышал скорость 7 раз.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые камеры видеофиксации нарушений - в Киеве и Киевской области.

"Страна" писала о том, на каких дорогах столицы размещены эти камеры. Также мы публиковали карту камер автофиксации превышения скорости в Киевской области.