55-летний полковник командования Воздушных сил (ВСУ) Николай Романов вместе с женой погибли в дорожной аварии.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook, в четверг, 11 июня.

"С грустью сообщаем, что вчера, 10 июня 2020 года, в смертельном ДТП погибли полковник Романов Николай Вадимович и его жена Романова Татьяна Михайловна", – говорится в сообщении. Отмечается, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил службе в ВСУ. Ему было 55 лет.

"Выражаем искренние соболезнования семье Романовых, разделяем вашу боль", – добавили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Николай Романов

Напомним, на прошлой неделе в Киевской области погиб в ДТП старший сержант полиции Руслан Синьков, который одним из первых прибыл на место перестрелки в Броварах. 46-летний старший сержант полиции посвятил службе в органах внутренних дел 24 года.

Также мы сообщали, что вчера под Борисполем произошла смертельная авария, в которой выжила только собака, находившаяся в авто.