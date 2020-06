В ходе беспорядков в США, вспыхнувших на фоне убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, вандалы разрушили несколько памятников лидерам конфедератов. При падении одного их них пострадал мужчина. Об этом сообщают американские СМИ в четверг, 11 июня.

Так, в городе Ричмонд штат Виргиния снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсону Дэвису. Об этом сообщает местный информационный ресурс CBS 6 Richmond. На месте присутствует полиция.

В Портсмуте, расположенном в 150 километрах от Ричмонда, вандалы обезглавили четыре статуи у Монумента Конфедерации. При помощи веревки одну из них стянули с постамента, сообщает издание Virginian-Pilot. При этом при падении памятника один из протестующих получил ранения. Мужчина в возрасте около 30 лет, ударившись головой о памятник, потерял сознание и был госпитализирован.

One of the statues came down and hit a man in the head. People are calling for doctors and medics. I am not posting the video of it hitting this man. Everyone is taking a knee. pic.twitter.com/ttMvT5K4zB