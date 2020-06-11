Мать Виталия Лайчука, военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которого 1 июня нашли застреленным в Херсонской области, покончила с собой. Женщина, которая работала преподавателем лицея в Житомирской области, повесилась.

Об этом сообщает ТСН, видео обнародовано в YouTube.

Мать погибшего бойца Светлана Чигира не верила, что ее сын покончил с собой, выстрелив себе в висок из табельного оружия, - а именно такой версии придерживалось следствие.

Тело сына женщине передали в день ее рождения, через пять дней после похорон военнослужащего она повесилась. 49-летняя Светлана Чигира преподавала украинский язык в Троковицком природно-экологическом лицее.

О том, что версия самоубийства, на ее взгляд, выглядит неправдоподобной в Facebook сообщила сестра Виталия Лайчука Ирина Назарова.

"Привезли изуродованное тело, на которое просто невозможно было смотреть. Человек, который всю жизнь был правшой, не мог поломанными руками выстрелить в левый висок... Тело, как конструктор, собрали и отдали", - написала она.

Напомним, в мае подполковник СБУ покончил с собой в Киеве.

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