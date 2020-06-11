В Днепре 20-летний студент оставил на мониторе компьютера предсмертную записку и выстрелил себе в голову. Трагедия произошла в квартире, где парень проживал вместе с родителями. Тело погибшего сына первым обнаружил отец и когда прочитал предсмертную записку, то впал в состояние аффекта и нанес себе несколько ножевых ранений в живот.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Трагедия произошла в среду, 10 июня, около 16:00 в квартире многоэтажного дома на ул. Леонида Стромцова. Раненого отца увезли в больницу скорой помощи, а на месте ЧП работали правоохранители.

В предсмертной записке парень попросил не устраивать ему похороны и не проводить церковные обряды. Почему решил покончить собой - в записке не объяснил. Написал только, что претензий ни к кому не имеет.

Соседи отзываются об этой семье, как о вполне благополучной. Сын учился, конфликтов с родителями у него не было.

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром умер депутат, в квартире которого прогремел взрыв, в полиции говорят, что он хотел покончить с собой.

Также мы сообщали, что в Днепре девушка-подросток поругалась с родителями, выпила 60 таблеток и угрожала спрыгнуть с моста.