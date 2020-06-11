Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, руководитель "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов заявил, что в Украине до конца года от коронавируса умрет 7 500 человек, если не вернуть карантинные ограничения в стране. Но, несмотря на это, он надеется, что "у политиков хватит мужества и воли не возвращать карантин".

Об этом Милованов написал на свой странице в Facebook, в четверг, 11 июня.

Так, сегодня в Украине зафиксировали антирекорд по новым выявленным случаям коронавируса, за сутки зафиксировали 689 заболевших Covid-19. Милованов заявил, что по оценкам Киевской школы экономики, наша страна находится "в желтом сценарии с умеренной сезонностью".

"Количество активных случаев неуклонно растет. Никакого пика, никакого плато заболевания не было. Пандемия продолжает развиваться... Наш прогноз количества смертей до конца года - от 2 000 до 7 500 человек. 2 000 погибнет на условиях возвратности жесткого карантина в середине лета. 7 500 погибнет, если карантин не вернут", - написал экс-министр.

Однако, по его мнению, карантин не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей, так как от остановки экономического процесса в стране пострадает так же много людей.

"А в экономическом измерении потери будут значительно больше, чем преимущества от карантина. 7 500 смертей это значительно меньше, чем 120-140 000, которые могли бы случиться без карантина по черному сценарию. Когда у вируса вообще нет сезонности. И даже при черном сценарии, оценки Киевской школы экономики показывают, что экономические потери примерно равны экономической стоимости / оценке спасенных человеческих жизней. Это примерно 54 млрд долларов... Надеюсь у политиков хватит мужества и воли не возвращать карантин", - подытожил Милованов.

Напомним, сегодня в Украине установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом. В Министерстве здравоохранения заявили, что в стране из-за таких показателей будут предлагать "определенные меры", чтобы защитить граждан от инфекции Covid-19.