В четверг, 11 июня в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди в ряде западных областей. Также на Западе вероятны смерчи. При этом по прогнозам синоптиков на основной территории Украины жара продержится до выходных.

По данным синоптика Наталки Диденко, на Западе Украины 11 июня ожидаются очаги неустойчивой погоды, в т.ч. дожди, грозы, шквалы. Также там вероятны и смерчи, которые ранее уже наблюдались в Тернопольской области.

В частности, сегодня в западных областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и ​​Прикарпатье местами значительные дожди; температура днем ​​24-29°, в Карпатах днем ​​14-19°.

На остальной территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, только днем ​​в Винницкой, Житомирской и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с; температура днем ​​30-35°, на побережье Черного моря 27-30°.

Фото: facebook.com/Наталка Діденко

Как сообщала "Страна", в Киеве весь день 11 июня ожидается летняя жара. температура воздуха прогреется до +31...+33 градусов.

Напомним, что спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках бассейна Припяти.