Глава ВО "Батькивщина" и действующий депутат Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко в среду, 10 июня, вместе пили чай в киевском кафе.

Соответствующее фото в Facebook опубликовала политический эксперт Татьяна Лупова.

Юлия Тимошенко и Олег Ляшко пили чай и разговаривали на летней площадке кафе "Китайский привет" на улице Ивана Франко, 7 в Киеве.

"Наверное, передают привет Зеленскому", - написала Лупова.

Отметим, что экс-нардеп Ляшко намерен пойти на довыборы в Раду по округу №208 в Черниговской области, назначенные на 25 октября в связи со смертью мажоритарщика Валерия Давиденко.

Как уже писала "Страна", Ляшко сейчас ведет переговоры с Тимошенко и ее политсилой о том, чтоб те не выставляли по округу сильного кандидата или даже вообще публично поддержали Ляшко. Не исключено, что это и было предметом разговора на встрече двух политиков.

Также не исключено, что это фото засветили специально, чтоб подтвердить слухи о подобных переговорах.

Напомним, в начале июня Ляшко подтвердил планы занять в Раде место погибшего нардепа Давиденко.

Также мы писали, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук возглавили рейтинг недоверия украинских политиков.